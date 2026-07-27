 Il tuo sito web pronto in pochi minuti da soli 2,99€ al mese con Hostinger
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Il tuo sito web pronto in pochi minuti da soli 2,99€ al mese con Hostinger

Realizza il tuo sito web in pochi minuti con tante funzionalità a tua disposizione e la tecnologia AI da soli 2,99€ al mese con Hostinger.
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Realizza il tuo sito web in pochi minuti con tante funzionalità a tua disposizione e la tecnologia AI da soli 2,99€ al mese con Hostinger.
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Realizzare il tuo prossimo sito web di successo è facile e sarà pronto in pochissimi minuti grazie a tutte le funzionalità e l’intelligenza artificiale incluse con Hostinger. Cosa stai aspettando? Approfitta delle offerte a partire da soli 2,99 euro al mese! Si tratta di un’occasione unica e imperdibile per professionisti e no. Con Hostinger tutti possono dare vita al proprio progetto senza alcuna fatica e senza competenze professionali.

Scegli Hostinger per il tuo sito web

Hai capito bene! A partire da meno di 3 euro al mese puoi creare il tuo successo online! I prezzi sono trasparenti, senza alcun costo nascosto. Inoltre, puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. A tutto questo aggiungici anche un’assistenza in italiano disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Insomma, chi a questo prezzaccio ti offre tutto questo? E non hai ancora visto tutta la tecnologia inclusa!

Crea il tuo sito web con Website Builder Premium

Se sei alle prime armi e il tuo sogno è quello di portare online le tue idee e il tuo progetto allora crea il tuo sito web con Website Builder Premium, la soluzione che fornisce tutti gli elementi essenziali a soli 2,99 euro, anziché 11,99 euro, grazie allo sconto del 75%!

Abbonati a Website Builder Premium
  • Crea fino a 3 siti web
  • 20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)
  • 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
  • Dominio gratuito per 1 anno
  • Website builder drag and drop
  • Scegli tra 300+ template creati da designer
  • Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
  • Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
  • Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile

Scegli Website Builder Business per ottenere un ecommerce professionale

Di contro, se cerchi una soluzione professionale e completa allora crea il tuo sito web con Website Builder Business, la soluzione che fornisce strumenti AI e funzionalità ecommerce a soli 3,99 euro, anziché 18,99 euro, grazie allo sconto del 78%!

Abbonati a Website Builder Business
  • Crea 50 siti web
  • 50 GB di memoria per i tuoi file
  • 5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
  • Dominio gratuito per 1 anno
  • Website builder drag and drop
  • Scegli tra 300+ template creati da designer
  • Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
  • Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
  • Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
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Pubblicato il 27 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
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27 lug 2026
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