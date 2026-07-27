Il tuo sito web pronto in pochi minuti da soli 2,99€ al mese con Hostinger

Realizzare il tuo prossimo sito web di successo è facile e sarà pronto in pochissimi minuti grazie a tutte le funzionalità e l’intelligenza artificiale incluse con Hostinger. Cosa stai aspettando? Approfitta delle offerte a partire da soli 2,99 euro al mese! Si tratta di un’occasione unica e imperdibile per professionisti e no. Con Hostinger tutti possono dare vita al proprio progetto senza alcuna fatica e senza competenze professionali.
Hai capito bene! A partire da meno di 3 euro al mese puoi creare il tuo successo online! I prezzi sono trasparenti, senza alcun costo nascosto. Inoltre, puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. A tutto questo aggiungici anche un’assistenza in italiano disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Insomma, chi a questo prezzaccio ti offre tutto questo? E non hai ancora visto tutta la tecnologia inclusa!
Crea il tuo sito web con Website Builder Premium
Se sei alle prime armi e il tuo sogno è quello di portare online le tue idee e il tuo progetto allora crea il tuo sito web con Website Builder Premium, la soluzione che fornisce tutti gli elementi essenziali a soli 2,99 euro, anziché 11,99 euro, grazie allo sconto del 75%!
- Crea fino a 3 siti web
- 20 GB di spazio di archiviazione per i tuoi file (SSD)
- 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Dominio gratuito per 1 anno
- Website builder drag and drop
- Scegli tra 300+ template creati da designer
- Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
- Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
- Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
Scegli Website Builder Business per ottenere un ecommerce professionale
Di contro, se cerchi una soluzione professionale e completa allora crea il tuo sito web con Website Builder Business, la soluzione che fornisce strumenti AI e funzionalità ecommerce a soli 3,99 euro, anziché 18,99 euro, grazie allo sconto del 78%!
- Crea 50 siti web
- 50 GB di memoria per i tuoi file
- 5 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Dominio gratuito per 1 anno
- Website builder drag and drop
- Scegli tra 300+ template creati da designer
- Crea e invia campagne email con l’AI in pochi click
- Cresci più velocemente con strumenti per SEO, email e marketing della tua attività
- Aggiorna il tuo sito in qualsiasi momento con la modifica mobile
- Vendi fino a 1000 prodotti e gestisci facilmente il tuo negozio
- Mantieni il 100% dei tuoi profitti senza commissioni di transazione
- Offri oltre 100 metodi di pagamento per raggiungere più clienti
- Monitora le prestazioni con analisi in tempo reale
- Vendi prodotti personalizzati con l’integrazione Printful inclusa
- Migliora il tuo testo con il nostro editor AI di testi
- Crea immagini straordinarie utilizzando l’AI image generator
- Condividi la tua storia con il nostro generatore AI di post di blog
- Carica immagini e genera descrizioni con il nostro generatore AI di prodotti
- Progetta rapidamente l’identità del tuo brand con l’AI logo maker
- Ottimizza i tuoi contenuti con l’AI SEO assistant
- Trasforma i click in clienti con un link in bio