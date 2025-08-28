Il website builder di Hostinger con tool AI è in sconto del 75%

Creare e gestire un sito web professionale oggi è ancora più semplice grazie a Hostinger, che unisce un piano di hosting performante a un website builder con funzioni di intelligenza artificiale.

In questo momento è attiva una promozione con sconti fino al 75%, che permette di ottenere il servizio a partire da 2,99€ al mese scegliendo il piano da 48 mesi, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. L’offerta di Hostinger comprende anche dominio gratis per il primo anno, migrazione del sito senza costi extra e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Tutti i vantaggi dell’offerta Hostinger

Hostinger mette a disposizione piani di hosting personalizzabili in base alle diverse esigenze. Ogni abbonamento include strumenti utili come caselle email gratuite, migrazione automatica del sito e la possibilità di creare fino a 100 siti web con 100 GB di spazio NVMe, per garantire prestazioni elevate e caricamenti rapidi.

Il punto di forza del servizio è il website builder con AI integrata, che consente di creare pagine web in pochi minuti grazie a modelli pronti all’uso e contenuti generati dall’intelligenza artificiale, come testi, loghi e immagini. Inoltre, sono inclusi backup automatici, settimanali o giornalieri a seconda del piano scelto, per garantire sempre la massima sicurezza dei dati.

Con l’attuale promozione sul sito ufficiale, è possibile partire subito con un hosting professionale a soli 2,99€ al mese, senza rischi grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni. Un’occasione ideale per lanciare un nuovo sito personale, aziendale o e-commerce con strumenti avanzati come l’AI e costi ridotti.