Il website builder di Hostinger con tool AI è in sconto del 75%

Con il website builder di Hostinger dotato di funzioni AI puoi creare un sito web in pochi e semplici passi. E ora è in sconto del 75%.
Informatica Cloud & Hosting
Creare e gestire un sito web professionale oggi è ancora più semplice grazie a Hostinger, che unisce un piano di hosting performante a un website builder con funzioni di intelligenza artificiale.

In questo momento è attiva una promozione con sconti fino al 75%, che permette di ottenere il servizio a partire da 2,99€ al mese scegliendo il piano da 48 mesi, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti. L’offerta di Hostinger comprende anche dominio gratis per il primo anno, migrazione del sito senza costi extra e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Tutti i vantaggi dell’offerta Hostinger

Hostinger mette a disposizione piani di hosting personalizzabili in base alle diverse esigenze. Ogni abbonamento include strumenti utili come caselle email gratuite, migrazione automatica del sito e la possibilità di creare fino a 100 siti web con 100 GB di spazio NVMe, per garantire prestazioni elevate e caricamenti rapidi.

Il punto di forza del servizio è il website builder con AI integrata, che consente di creare pagine web in pochi minuti grazie a modelli pronti all’uso e contenuti generati dall’intelligenza artificiale, come testi, loghi e immagini. Inoltre, sono inclusi backup automatici, settimanali o giornalieri a seconda del piano scelto, per garantire sempre la massima sicurezza dei dati.

Con l’attuale promozione sul sito ufficiale, è possibile partire subito con un hosting professionale a soli 2,99€ al mese, senza rischi grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni. Un’occasione ideale per lanciare un nuovo sito personale, aziendale o e-commerce con strumenti avanzati come l’AI e costi ridotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2025

