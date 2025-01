Ilary: come vedere la serie in streaming dall'estero

Ilary è una delle principali novità del mese di gennaio 2025 per il settore delle serie TV. La nuova docu-serie, seguito di Unica, racconta la vita di Ilary Blasi. Si tratta di una serie molto attesa e che, inevitabilmente, sarà uno dei temi “caldi” dei prossimi giorni. Le puntate di Ilary sono disponibili su Netflix ed è sufficiente avere un abbonamento alla piattaforma di streaming per poter dare un’occhiata alla docu-serie.

Per vedere Ilary in diretta streaming dall’estero basta collegarsi a Netflix (è necessario, quindi, avere un abbonamento alla piattaforma). Il catalogo di Netflix, però, cambia in base al Paese da cui avviene la connessione. Di conseguenza, in alcuni casi, gli episodi della docu-serie potrebbero non essere disponibili. Per risolvere il problema servirà ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano per avviare la connessione.

Ilary: il trailer ufficiale della serie

Ecco il trailer ufficiale, con pochissime anticipazioni, della nuova serie ora disponibile su Netflix.

