Iliad: 180 GB a soli 9,99€ al mese, con 5G incluso per la massima velocità

Negli anni Iliad ha conquistato milioni di utenti grazie a offerte chiare, senza costi nascosti e con prezzi bloccati nel tempo. L’ultima promozione Giga 180 segue questa filosofia, offrendo un pacchetto completo di traffico dati in 5G, chiamate e messaggi illimitati, con la certezza di non subire mai aumenti o rimodulazioni.

L’offerta di Iliad è attivabile sia mantenendo il proprio numero che richiedendone uno nuovo, garantendo massima libertà e trasparenza. Per attivarla basta visitare il sito ufficiale di Iliad. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questa promo davvero allettante.

Tutto il traffico dati di cui hai bisogno, con il 5G incluso: l’offerta di Iliad

Il pacchetto è ideale per chi cerca una connessione veloce e un’ampia disponibilità di dati. Con 180 GB mensili, è possibile navigare senza limiti, sfruttando la tecnologia 5G senza costi aggiuntivi per streaming, download e lavoro da remoto con massima stabilità e velocità.

Inclusi nell’offerta anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 13 GB per il roaming in Europa e chiamate e messaggi senza limiti quando ci si trova in un Paese UE. Ci sono poi tutta una serie di servizi extra garantiti da Iliad, tra cui:

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Tecnologia VoLTE

Ma non finisce qui: chi attiva Iliad Giga 180 può anche ottenere uno sconto sulla fibra Iliad, con il costo dell’abbonamento che scende da 25,99€ a 21,99€ al mese, garantendo una delle connessioni più veloci d’Italia grazie al Wi-Fi 7.

Una soluzione completa per chi desidera una rete mobile e fissa senza compromessi, con trasparenza e zero costi nascosti. Attiva l’offerta ora sul sito ufficiale di Iliad.