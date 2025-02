Iliad: 250 GB in 5G e minuti illimitati a 9,99€ al mese, per sempre

Iliad lancia Top 250, una delle offerte mobile più vantaggiose sul mercato. A soli 9,99€ al mese, gli utenti possono avere 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e un pacchetto completo di servizi senza costi extra.

L’offerta è senza vincoli e senza rimodulazioni, garantendo la massima trasparenza e convenienza nel tempo. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Iliad Top 250: il massimo della libertà e della connettività

Con Top 250, Iliad conferma il suo impegno nel proporre offerte trasparenti e competitive. Il pacchetto prevede 250 GB di traffico dati in 5G, sfruttando la rete ultraveloce per navigare senza limiti, guardare video in streaming, giocare online e utilizzare app senza preoccupazioni.

Oltre al bundle dati generoso, l’offerta include:

Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia; 13 GB dedicati al roaming in Europa , per rimanere connessi anche all’estero.;

, per rimanere connessi anche all’estero.; Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, per chiamare amici e parenti nel mondo senza costi aggiuntivi.

L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99€, mentre il canone mensile rimane bloccato per sempre, senza sorprese o aumenti nel tempo. L’offerta include inoltre una serie di servizi gratuiti, come:

Hotspot per condividere i Giga con altri dispositivi;

per condividere i Giga con altri dispositivi; VoLTE per chiamate di qualità superiore su rete 4G e 5G;

per chiamate di qualità superiore su rete 4G e 5G; Segreteria telefonica senza costi extra;

senza costi extra; Controllo credito residuo e dettagli consumo sempre disponibili.

Con Iliad zero costi nascosti, nessuno scatto alla risposta e la possibilità di portare il proprio numero senza complicazioni. Se cerchi una connessione potente, affidabile e conveniente, è l’offerta giusta. Attivala ora sul sito di Iliad.