Iliad Box a 21,99€ al mese per sempre: fibra ultraveloce e Wi-Fi 7 inclusi

Iliad rilancia la sua proposta per la connessione domestica con una promozione dedicata ai clienti mobile: la fibra Iliad Box è ora disponibile a 21,99€ al mese, invece dei consueti 25,99€, con prezzo bloccato per sempre.

L’offerta è riservata a chi ha già un’offerta mobile da 9,99€ o 11,99€ al mese. Per attivare la fibra o un piano mobile basta andare sul sito ufficiale dell’operatore.

Fibra FTTH e router Wi-Fi 7: la casa è sempre connessa con Iliad Box

Iliad Box si basa su rete 100% in fibra ottica FTTH, con prestazioni elevate e massima stabilità. Il servizio include in comodato gratuito un router con tecnologia Wi-Fi 7, l’ultima evoluzione degli standard wireless, pensata per garantire una connessione più veloce, stabile e performante anche con più dispositivi collegati contemporaneamente.

Con Iliad Box puoi guardare film e serie in streaming, lavorare da remoto in modo fluido, scaricare file pesanti in pochi secondi e giocare online senza lag. In più, puoi gestire in autonomia la tua rete con l’app Iliadbox Connect, ideale per configurare e monitorare ogni aspetto della connessione domestica.

Le prestazioni variano in base all’area geografica e alla tecnologia disponibile:

Aree coperte da FTTH EPON : Download fino a 5 Gbit/s complessivi (fino a 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su due porte Ethernet, e 1 Gbit/s via Wi-Fi) Upload fino a 700 Mbit/s

: Aree FTTH GPON (Milano, Torino, Bologna): Download fino a 2,5 Gbit/s (suddivisi su porte Ethernet e Wi-Fi) Upload fino a 500 Mbit/s

(Milano, Torino, Bologna): Aree bianche (con copertura limitata): Download fino a 1 Gbit/s Upload fino a 300 Mbit/s

(con copertura limitata):

Oltre alla navigazione ultraveloce, l’offerta include anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, e verso oltre 60 Paesi internazionali, senza costi aggiuntivi.

Chi ha già un’offerta mobile Iliad attiva da 9,99€ o 11,99€ può sottoscrivere Iliad Box a 21,99 euro al mese, invece di 25,99€, senza costi nascosti o rimodulazioni future. Nessun vincolo, trasparenza totale e prestazioni top per tutta la famiglia. Scopri di più sull’offerta fibra di Iliad e verifica la copertura direttamente sul sito ufficiale.