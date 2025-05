Iliad Box in promozione: fibra ultraveloce a 21,99€ al mese

Se sei alla ricerca di una nuova connessione internet per casa, Iliad propone un’interessante offerta: la sua fibra ottica è disponibile a 21,99€ al mese, invece del prezzo standard di 25,99€, per tutti i clienti mobile Iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€.

Un’opportunità vantaggiosa che puoi attivare direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore.

Perché scegliere Iliad Box

Uno dei punti di forza dell’Iliad Box è la tecnologia su cui si basa: FTTH (Fiber To The Home), ovvero la fibra che arriva direttamente fino al tuo appartamento, garantendo una connessione stabile e ad altissima velocità. Le prestazioni variano in base alla copertura della zona, e sono tra le più elevate attualmente disponibili.

Prestazioni per area coperta:

FTTH EPON:

Download fino a 5 Gbit/s complessivi

Upload fino a 700 Mbit/s

Ripartizione: 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su altre due, 1 Gbit/s via Wi-Fi

FTTH GPON (Milano, Torino, Bologna):

Download fino a 2,5 Gbit/s

Upload fino a 500 Mbit/s

Aree con copertura ridotta (aree bianche):

Download fino a 1 Gbit/s

Upload fino a 300 Mbit/s

Incluso nell’abbonamento c’è anche il modem Wi-Fi 7, l’ultima generazione di connessione wireless. Questo ti consente di ottenere una rete più fluida, stabile e performante anche con molti dispositivi collegati contemporaneamente: ideale per streaming, gaming e smart working.

Con Iliad Box non solo hai una connessione ultraveloce, ma anche chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre che verso oltre 60 Paesi esteri, senza costi aggiuntivi. Il tutto senza vincoli contrattuali né rimodulazioni future: ciò che sottoscrivi oggi, rimane valido anche domani.

Approfitta ora dell’offerta sul sito ufficiale di Iliad: risparmi 48€ l’anno, con la certezza di una connessione affidabile.