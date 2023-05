Iliad Italia svela cause disservizio 2 maggio 2023

Nella stessa giornata in cui arriva Iliad Business, offerta mobile inedita di Iliad Italia per aziende e partite IVA con chiamate e SMS illimitati assieme a 220 Giga in 4G/5G a un prezzo molto competitivo, la società guidata da Benedetto Levi fa chiarezza in merito al disservizio che ha colpito i clienti di rete fissa e mobile nella giornata del 2 maggio 2023, scusandosi con essi e spiegando le cause dell’accaduto.

Iliad spiega motivi down 2 maggio 2023

Come ripreso da MondoMobileWeb, il disservizio notato in molte zone della penisola – e non tutti i clienti Iliad Italia – ha colpito i clienti con SIM mobile e Fibra Iliadbox tra il pomeriggio del 2 maggio e la mattina del giorno seguente. Dalla nota ufficiale si legge:

“Nella giornata di ieri si è verificato un disservizio che ha riguardato parte dei nostri utenti; siccome è nel DNA di iliad mettere l’utente al centro e garantire il massimo della trasparenza, desideriamo fare chiarezza su quanto accaduto, dopo esserci concentrati nella prima fase sulle azioni necessarie al rapido ritorno a pieno regime. Ieri alle 14:01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia, seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14:14 in un altro luogo, sempre in provincia di Pavia. I nostri tecnici sono arrivati sul posto tempestivamente e a partire dalle 14:54 il servizio è andato verso una graduale e costante risoluzione, riducendo sempre di più il numero di utenti impattati. I tagli di fibra sono eventi frequenti; quello che è rarissimo è un taglio di più fibre in tempi così ravvicinati in luoghi diversi. Nonostante l’eccezionalità assoluta di quanto avvenuto, continueremo a impegnarci affinché in futuro anche un evento così eccezionale non abbia impatti sull’esperienza dei nostri utenti. Ci scusiamo con coloro che sono stati impattati dal disservizio, in quanto la qualità delle reti è e rimane la nostra priorità, insieme alla trasparenza e alla soddisfazioni dei nostri utenti.”

Pur parlando di Pavia nello specifico, è facile intuire come il taglio della fibra possa comportare disservizi diffusi nelle regioni limitrofe o alle antenne e ai box che fanno affidamento su tale centro operativo. Per quanto concerne il disservizio lato rete mobile, invece, Iliad non ha rilasciato comunicazioni specifiche.