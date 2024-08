Iliad Fibra: internet illimitato super veloce, con tecnologia WiFi 7

Il panorama delle telecomunicazioni in Italia non sarà mai più lo stesso grazie a Iliad e alla sua offerta di fibra ottica FTTH. Stiamo parlando di internet illimitato super veloce, una corsa alla velocità che sta lasciando tutti gli altri indietro. Con Iliad Fibra, è impossibile non rimanere stupiti dalla combinazione perfetta di innovazione e trasparenza nei costi. Non solo il provider offre velocità mozzafiato, ma adesso anche l’iliadbox con WiFi 7. Addio buffering.

Iliad non si limita a offrire la fibra pura, ma pensa anche a chi necessita di una connessione stabile. Scaricare una serie su Netflix mentre fai una videochiamata di lavoro sarà molto più rapido. Tutto questo senza interruzioni, sia che tu stia giocando online o lavorando da casa.

Internet illimitato super veloce: le caratteristiche

La fibra FTTH di Iliad offre diverse velocità a seconda delle zone. Con la tecnologia FTTH EPON, puoi arrivare fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload. Se sei in area con FTTH GPON, il download arriva fino a 2,5 Gbit/s e l’upload fino a 500 Mbit/s. Per le “aree bianche”? Anche lì solo ottima velocità fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

La parte interessante è l’iliadbox con Wi-Fi 7, disponibile in comodato d’uso gratuito. Cosa vuol dire? Connessione impeccabile anche con tanti dispositivi collegati, senza il minimo intoppo. Ci sono anche i minuti illimitati verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali.

Disponibile anche l’app iliadbox Connect, che ti consente di gestire tutto dal tuo smartphone. Invece, se hai una casa grande, l’Iliad Wi-Fi Extender, per soli 1,99 €/mese, risolve ogni problema di copertura.

Parliamo adesso dell’offerta sul prezzo mensile. Chi ha attivo un piano mobile da 9,99 euro o 11,99 euro, il costo del canone scende da 25,99 euro a 21,99 euro. Vuoi conoscere la copertura nella tua zona? Iliad ha pensato anche a questo con un servizio di verifica rapido e sicuro. Se sei coperto, attiva subito l’internet illimitato super veloce di Iliad, perché l’offerta attuale non durerà ancora per molto.