Iliad Flash 250 è l'offerta del momento: 250 GB e tutto illimitato a 11,99€

Se sei alla ricerca di un piano mobile ricco di GIGA, dal prezzo chiaro e senza brutte sorprese, Iliad Flash 250 è la proposta che fa per te. Si tratta di un’offerta pensata per chi vuole il massimo della libertà digitale: 250 GB in 5G, chiamate e SMS illimitati verso numeri nazionali e più di 60 Paesi esteri, tutto incluso a 11,99€ al mese.

Il bello? Il prezzo resta bloccato per sempre. Nessun rincaro dopo pochi mesi, nessuna clausola nascosta: Iliad punta tutto su chiarezza e trasparenza, motivo per cui è diventata una delle opzioni più apprezzate anche da studenti e da giovani professionisti.

Tutti i vantaggi dell’offerta di Iliad

Questo piano è perfetto per chi ama guardare Netflix e YouTube anche sotto l’ombrellone, chattare e postare sui social in qualsiasi momento, giocare online senza lag anche lontano dal Wi-Fi di casa, oppure per chi lavora da remoto e ha bisogno di un hotspot veloce e affidabile. E non finisce qui: per chi viaggia in Europa, ci sono 10 GB inclusi in roaming UE, così da continuare a navigare anche in vacanza senza dover comprare una SIM locale.

L’attivazione è semplice: puoi fare tutto dal sito di Iliad . Nessun vincolo, puoi disattivare quando vuoi, senza penali. Inoltre, servizi come segreteria, hotspot e avviso di chiamata sono già inclusi, senza costi aggiuntivi. Anche l’assistenza clienti è gratuita e facilmente raggiungibile.

In poche parole, Iliad Flash 250 è la soluzione ideale per chi vuole rimanere connesso ovunque, senza pensieri e senza spese impreviste. Ma attenzione: è una promozione a tempo limitato, quindi conviene approfittarne prima che scompaia.