Iliad inizia il 2023 con la fibra ultraveloce scontata

Iliad non si ferma e prosegue con la sua offerta sulla fibra ultraveloce scontata. Ciò perché il provider francese anche nel 2023 vuole ergersi a protagonista non soltanto nel settore della telefonia mobile ma anche in quello della telefonia fissa.

Ormai sono mesi che Iliad ha fatto la sua apparizione nel mondo della fibra ottica casalinga con la sua promozione Iliad Box, la quale prevede:

Internet fino a 5 GBPS in download , suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet;

, suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali;

tecnologia Wi-Fi 6 fino a 1 GBPS ;

; segreteria telefonica;

app Iliadbox connect.

Accedendo a questa pagina e scegliendo questa offerta, si pagherà un canone mensile di 24,99 euro.

Fibra ultraveloce scontata di Iliad: per chi?

Questa proposta commerciale da parte del gestore francese si arricchisce ancora di più con la promozione riguardante la telefonia mobile.

In questo caso, l’offerta di Iliad prende forma tramite la tariffa Flash 120. In pratica, i clienti che optano per questa offerta, pagheranno 7,99 euro al mese con chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 120 GB di traffico dati.

Come per tutte le altre offerte Iliad, anche per questa è necessario aggiungere 10 euro come quota una tantum per acquistare la scheda SIM.

Ci sono due modi per aderire a questa promozione: passare a Iliad con il proprio numero oppure attivarne uno nuovo. Per quanto riguarda la portabilità, saranno necessari tre giorni lavorativi.

Cosa c’entra questa promo con la fibra ultraveloce scontata? Chi passerà a Iliad Mobile oppure è già cliente con una tariffa a 9,99 euro al mese, potrà richiedere Iliad Box a 19,99 euro al mese senza limiti temporali, ossia pagherà per sempre questa tariffa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.