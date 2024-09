Iliad, la fibra diventa velocissima col Wi-Fi 7 da 21,99€ (per sempre)

Iliad è protagonista di una nuova promozione, da non perdere per chi cerca la soluzione più conveniente per la fibra ottica a casa. A partire da 21,99 euro al mese per sempre (anziché 25,99 euro), questa offerta è destinata agli utenti mobile Iliad che hanno già un piano da 9,99 euro o 11,99 euro con pagamento automatico. Oltre alla convenienza del costo fisso, l’operatore include anche l’innovativa iliadbox con supporto per il nuovissimo standard Wi-Fi 7, disponibile in comodato d’uso gratuito.

Fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte

La nuova offerta di Iliad è rivolta alle connessioni FTTH (Fiber to the Home), garantendo la massima velocità possibile direttamente a casa dell’utente. A seconda della copertura e della tecnologia presente nell’area, Iliad è in grado di offrire velocità impressionanti:

Aree coperte da tecnologia FTTH EPON: velocità di download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s;

e upload fino a 700 Mbit/s; Aree coperte da tecnologia FTTH GPON: velocità di download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s;

e upload fino a 500 Mbit/s; Aree bianche: nelle aree meno coperte, Iliad offre comunque una velocità massima di 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload

Queste prestazioni garantiscono una connessione stabile e ultraveloce per tutte le esigenze domestiche: streaming di film e serie TV, gaming online, smart working e download di file pesanti, il tutto senza interruzioni, anche su più dispositivi contemporaneamente.

Wi-Fi 7: Iliad fa primato in Italia

Iliad è stata la prima compagnia in Italia a offrire un router con la tecnologia Wi-Fi 7, l’ultima evoluzione nel campo del trasferimento dati wireless. Questo standard permette di navigare a velocità ancora più elevate rispetto al passato, sia in download che in upload.

Uno dei punti di forza di Iliad è l’assenza di vincoli contrattuali e costi nascosti. L’attivazione della fibra Iliad è semplice e veloce, con un costo una tantum di 39,99 euro per l’installazione. Una volta sottoscritta l’offerta, un tecnico si occuperà di portare direttamente a casa tua la iliadbox, senza nessuna preoccupazione per te.

Per chi cerca una connessione ultraveloce e stabile, Iliad rappresenta oggi la scelta ideale. Con un prezzo bloccato di 21,99 euro al mese e la garanzia di navigare alla massima velocità possibile, la fibra Iliad è sicuramente la risposta alle esigenze di chi vuole il meglio per la propria connessione internet casalinga, senza compromessi.