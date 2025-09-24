Iliad, la promo del momento: 200 GB in 5G e minuti illimitati a 9,99€ al mese

Nel panorama della telefonia mobile italiana, Iliad continua a distinguersi per trasparenza e convenienza. La promozione del momento è l’offerta Giga 200, che mette a disposizione 200 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese.

L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99€, mentre il canone mensile resta invariato per sempre, in perfetto stile Iliad. Una proposta che punta a soddisfare chi vuole tanta connettività senza pensieri e senza costi nascosti: per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Giga 200 di Iliad: l’offerta completa con 5G incluso

L’offerta Giga 200 non è solo generosa in termini di dati: permette di navigare fino a 200 GB al mese anche in 5G, su dispositivi compatibili e nelle aree già coperte dalla rete Iliad di nuova generazione. Una volta superata la soglia, si può continuare a navigare a 0,90€ ogni 100 MB, previa conferma da parte dell’utente.

I minuti e gli SMS sono illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, e la stessa condizione si applica in Europa, dove sono inclusi 13 GB di traffico dedicato in roaming. A questo si aggiunge la possibilità di chiamare senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali, rendendo la proposta particolarmente interessante anche per chi ha contatti all’estero.

Tra i servizi compresi senza costi extra troviamo hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, portabilità del numero, tecnologia VoLTE per chiamate in alta qualità e l’opzione “Mi richiami”. Il tutto senza scatto alla risposta né vincoli nascosti, mantenendo fede al modello di trasparenza che ha reso Iliad un punto di riferimento sul mercato.

Con Giga 200, Iliad consolida la sua posizione con un’offerta chiara e competitiva: tanti giga in 5G, chiamate illimitate e un prezzo che resta invariato nel tempo. Una proposta che mette al centro semplicità, libertà e convenienza. Approfittane ora: attivala sul sito di Iliad.