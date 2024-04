Iliad, la rivoluzione continua con Giga 180 a soli 9,99€/mese

Nel corso degli anni Iliad è riuscito a conquistare un gran numero di utenti grazie alla sua capacità di creare offerte del tutto competitive rispetto al mercato. Non a caso, in una società influenzata particolarmente dall’interazione online e dalla comunicazione tramite smartphone e dispositivi tecnologici, contraddistinguersi rispetto alla concorrenza è indispensabile. Ecco perché Iliad punta sempre ad offrire promozioni dall’ottimo rapporto/qualità prezzo: al primo posto vi è, infatti, la soddisfazione dell’utente.

Giga 180, ad esempio, è la nuova offerta disponibile dell’operatore: i suoi vantaggi sono esclusivi visto che hai 180 Giga per navigare online, minuti ed sms illimitati per poter parlare e comunicare con i tuoi amici e 5G incluso. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese per sempre. A tal proposito è importante ricordare che Iliad si contraddistingue perché le sue offerte non cambiano nel tempo.

Oggi hai dunque l’opportunità di unirti alla rivoluzione Iliad ad un prezzo davvero vantaggioso che ti offre attivazione semplice e veloce e servizi utili gratuiti.

Giga 180 con attivazione a soli 9,99 euro

Per attivare la promozione Giga 180 il costo di attivazione che ti viene richiesto è di soli 9,99 euro. Una somma del tutto ridotta, dunque, se pensiamo che permette di sottoscrivere un’offerta che include 180 GB per navigare e minuti ed sms illimitati. Per quanto riguarda il 5G, incluso, è disponibile solamente sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G iliad.

Inoltre, nel caso in cui dovessi terminare i tuoi giga a disposizione prima del rinnovo della promozione, previo espresso consenso puoi continuare a navigare a soli 0,90 euro per 100MB. Con questa offerta Iliad i minuti sono illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse cosi da permetterti di parlare con chiunque tu voglia. Che aspetti? Entra a far parte della rivoluzione Iliad!