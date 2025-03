Iliad lancia GIGA 200: 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Se sei alla ricerca di una promozione mobile con una grande quantità di traffico dati e un canone mensile fisso, GIGA 200 di Iliad potrebbe essere la scelta ideale. Con 200 GB in 4G/4G+ e 5G, chiamate e messaggi illimitati verso tutti, al prezzo di 9,99€ al mese garantiti per sempre, l’offerta rappresenta un’alternativa vantaggiosa.

Rispetto ad altri operatori che offrono pacchetti simili a 12,99€, con Iliad il risparmio può arrivare fino a 40 euro ogni anno. Per attivare la promo basta andare sul sito ufficiale di Iliad.

Navigazione ultraveloce e senza sorprese con le offerte Iliad

La connessione 5G è inclusa senza costi aggiuntivi, a patto di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi in un’area coperta dal segnale. Oltre i 200 GB mensili, è comunque possibile continuare a navigare al costo di 0,90€ ogni 100 MB, ma solo previa autorizzazione, così da evitare spese impreviste.

Con GIGA 200 di Iliad non hai solo un ampio traffico dati in Italia. L’offerta include anche 13 GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, ideale per chi viaggia spesso e vuole restare connesso senza attivare opzioni aggiuntive.

Oltre alla trasparenza del prezzo, Iliad garantisce una serie di servizi gratuiti già compresi nel piano:

Hotspot incluso per condividere la connessione;

Segreteria telefonica senza costi aggiuntivi;

Chiamate in alta definizione grazie alla tecnologia VoLTE;

Nessuno scatto alla risposta;

Gestione completa della SIM e dei consumi tramite l’area personale online.

L’attivazione è semplice e veloce, con un costo iniziale di 9,99€ per la SIM, senza obblighi contrattuali né rimodulazioni future. Con Iliad hai la certezza di pagare sempre lo stesso prezzo e di godere di una delle offerte più convenienti sul mercato.

Attiva GIGA 200 direttamente dal sito Iliad e inizia subito a risparmiare, senza rinunciare a prestazioni elevate e servizi inclusi.