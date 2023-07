Iliad lancia Iliad Space, arriva nei negozi multimarca

Con il superamento di quota 10 milioni di clienti Iliad sta valutando le opportunità future per una maggiore diffusione a livello nazionale, nel tentativo di aumentare la quota di mercato già notevole. Il prossimo step pensato da Benedetto Levi e soci è Iliad Space, nuovo canale di distribuzione che porta Iliad anche presso negozi di telefonia specializzati fisici. Il marchio non sarà noto solo per le offerte aggressive online, negli Store, Corner e punti Iliad Point ed Express, ma anche per la presenza nei punti vendita in franchising.

Iliad Space è ufficiale

L’iniziativa in questione, come ripreso da MondoMobileWeb, nasce con l’obiettivo di rendere l’operatore sempre più vicino agli attuali e nuovi utenti, raggiungendoli in maniera capillare su tutta la penisola, senza limitarsi alle migliaia di Iliad Corner, Point ed Express. Gli Iliad Space saranno quindi visibili sul sito ufficiale dell’operatore con la mappa dedicata e, almeno inizialmente, permetteranno l’acquisto di una delle offerte mobili consumer (ovvero Voce, Giga 100 e Giga 150, oltre a Dati 300).

All’interno degli Iliad Space non ci saranno le caratteristiche SIMBOX, ma in futuro arriveranno anche le offerte di rete fissa Iliadbox e le offerte mobile B2B di iliadbusiness. Per il momento, oltre all’attivazione dei piani mobili tradizionali è possibile solamente effettuare ricariche telefoniche e richiedere il cambio SIM. Si tratta di un debutto senza troppe pretese, che pone le carte in tavola e dà il via a una nuova era per Iliad.

