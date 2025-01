iliad lancia la nuova app ufficiale: eccola in download

È disponibile per il download la nuova app ufficiale di iliad dedicata alla gestione delle SIM e delle eSIM (per la fibra c’è già da tempo l’applicazione iliadbox Connect). Il lancio è avvenuto un po’ a sorpresa, senza un vero e proprio annuncio da parte dell’operatore. Vediamo cosa offre e come scaricarla sul proprio smartphone con sistema operativo Android o iOS, così come sui telefoni HUAWEI.

La nuova app ufficiale per le SIM/eSIM di iliad

Tra le funzionalità incluse ci sono quelle per monitorare i consumi in Italia e all’estero controllando i giga a disposizione e il credito disponibile su tutte le SIM o eSIM, per effettuare una ricarica in modo semplice e per cambiare offerta se ce n’è a disposizione una più conveniente.

Ecco di seguito i due link utili per il download l’applicazione ufficiale di iliad nelle edizioni previste ovvero su Android e su iOS. La versione è la 1.0.0.

La schermata principale si divide in tre sezioni, come visibile nel primo degli screenshot allegati qui sopra: Scopri (raccoglie informazioni sulle tariffe e sui piani proposti), SIM (mostra le offerte attive e il traffico dati residuo) e Profilo (permette di gestire opzioni come il blocco di chiamate o SMS, il roaming, i numeri nascosti e altro ancora).

Non è necessario essere clienti iliad per scaricare la nuova app ufficiale, ma solo chi ha un’utenza attiva può effettuare l’autententicazione. Fin dal primo avvio, dopo un breve filmato introduttivo, chiede infatti le credenziali di accesso (ID e password).

Aggiornamento: ecco un riepilogo delle caratteristiche incluse, come riportato dal comunicato stampa ricevuto in redazione.