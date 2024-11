Iliad, l'offerta 5G del momento è Giga 180 a 9,99€ al mese

Se sei alla ricerca di una nuova offerta 5G, una delle migliori offerte attualmente disponibili è Giga 180 di Iliad, che include 180 Giga di traffico in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. Come costo di attivazione della SIM è richiesto un contributo di 9,99 euro.

Con Giga 180 si ritrovano gli stessi vantaggi delle altre promo Iliad: un’offerta che non cambia nel tempo, senza vincoli e costi nascosti, i servizi inclusi gratuiti, più l’attivazione semplice e veloce. Inoltre, se si sceglie di attivare anche la fibra Iliad, si riceve uno sconto di 4 euro al mese per sempre (da 25,99 euro a 21,99 euro al mese).

L’offerta 5G denominata Giga 180 è attivabile tramite questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Le caratteristiche chiave dell’offerta 5G Iliad Giga 180

Grazie all’ultima offerta di Iliad si ottengono 180 Giga in 5G, disponibile nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad e sui dispositivi compatibili. In alternativa è disponibile la rete 4G e 4G+. A proposito di traffico, l’offerta include anche 11 Giga dedicati in roaming nel Vecchio Continente (incluso il Regno Unito).

In Europa si hanno inoltre minuti e SMS illimitati, a cui si aggiungono chiamate senza limiti verso più di 60 destinazioni extra-Ue. Restando sempre in tema, con Giga 180 si hanno minuti e SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia.

Restano poi da sottolineare i servizi inclusi gratuitamente senza costi extra. Tra questi si annoverano Mi richiami, Hotspot e Controllo credito residuo. Inoltre sono disponibili anche la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

I dettagli completi dell’offerta Giga 180 di Iliad sono disponibili su questa pagina del sito Iliad.