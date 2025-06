Iliad rilancia l'offerta Flash 150: 150GB, minuti e SMS illimitati a 7,99€ al mese

Iliad torna a stupire con Flash 150, la promo pensata per chi cerca tanti giga, zero vincoli e un prezzo che non cambia mai.

Attivabile online sul sito ufficiale dell’operatore, l’offerta di Iliad include 150GB in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese, con un costo di attivazione di 9,99€. Il prezzo è garantito per sempre, come da tradizione del gestore in questione.

Tutti i dettagli dell’offerta Iliad Flash 150

L’offerta Flash 150 di Iliad mette a disposizione 150GB di traffico dati su rete 4G e 4G+, con la possibilità di continuare a navigare – previo consenso – a 0,90€/100MB una volta esaurito il traffico incluso. Sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta e senza costi extra.

In roaming in Europa, la promo include minuti e SMS illimitati e 11GB dedicati per navigare senza pensieri anche all’estero. È inoltre possibile chiamare oltre 60 destinazioni internazionali senza costi aggiuntivi.

Tra i servizi sempre inclusi gratuitamente, troviamo: hotspot, segreteria telefonica, “mi richiami”, controllo credito residuo, portabilità del numero e gestione autonoma del piano tramite area personale.

Flash 150 è senza vincoli contrattuali, senza rimodulazioni e con un processo di attivazione semplice, trasparente e rapido. Un’occasione ideale per chi vuole una tariffa completa, stabile e chiara. Vai sul sito di Iliad e inizia ora ad usufruire di tutti i vantaggi garantiti da questo piano tariffario.