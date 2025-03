Iliad rinnova la sua offerta mobile: 200 GB in 5G a soli 9,99€ al mese

Se stai cercando una tariffa mobile con tanti Giga e un costo mensile chiaro e invariabile, l’offerta GIGA 200 di Iliad potrebbe essere la soluzione che fa per te. A soli 9,99€ al mese, hai a disposizione 200 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti.

Una proposta senza vincoli e con prezzo garantito per sempre, che permette anche di risparmiare fino a 40 euro l’anno rispetto a tariffe simili proposte da altri operatori a 12,99€ al mese. Attivare l’offerta di Iliad è facile e veloce: ti basta collegarti al sito ufficiale di Iliad e seguire la procedura online.

Non solo tanti GB: ecco cosa offre Iliad

La connessione 5G è compresa senza costi extra: è sufficiente avere uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete per sfruttarne i benefici. Inoltre, in caso si superi il limite mensile di 200 GB, si può comunque continuare a navigare pagando 0,90€ ogni 100 MB, ma solo se lo si autorizza esplicitamente, evitando addebiti imprevisti. Con GIGA 200, Iliad ti accompagna anche all’estero: sono inclusi 13 GB in roaming nei Paesi UE, così da restare online anche durante i viaggi, senza dover attivare pacchetti aggiuntivi.

Il piano di Iliad include servizi gratuiti spesso a pagamento con altri operatori:

Hotspot personale per condividere la connessione con altri dispositivi;

Segreteria telefonica senza costi;

Chiamate in alta qualità con tecnologia VoLTE;

Nessuno scatto alla risposta;

Controllo completo del piano e dei consumi tramite l’area clienti online.

L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99€ per la SIM, senza penali o obblighi di rinnovo. Iliad conferma anche in questa offerta la sua filosofia 100% trasparente, senza rimodulazioni future né costi nascosti.

Scopri GIGA 200 di Iliad sul sito di Iliad e inizia subito a risparmiare, con tutta la libertà di un’offerta semplice, potente e senza vincoli.