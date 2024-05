Iliad a soli 19,99€: scopri la FIBRA più CONVENIENTE

Con Iliad navighi velocemente e senza limiti a casa tua a un prezzo davvero incredibile. Approfitta subito della promozione in corso oggi. Attiva la Fibra a soli 19,99 euro, invece di 24,99 euro. Questa offerta è in esclusiva per tutti i clienti mobile con una tariffa attiva a 9,99 euro al mese e pagamento automatico.

Insieme nell’offerta ti arriva a casa il praticissimo router con tecnologia WiFi 7 per connessioni ancora più stabili e veloci in tutta la tua abitazione e in ogni stanza. E poi questa promozione è per sempre. Ciò vuol dire che non dovrai mai affrontare aumenti o rimodulazioni di prezzo, ma potrai sempre navigare a questo sconto.

Iliad Fibra: la connessione che cercavi da sempre

Con la Fibra di Iliad ti assicuri la connessione che sempre avevi cercato e mai trovato con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La migliore offerta di oggi è questa. Attiva la Fibra a soli 19,99 euro. Con soli 9,99 euro al mese hai tutto questo e molto altro:

IliadBox con tecnologia WiFi 7 in comodato d’uso gratuito;

con tecnologia WiFi 7 in comodato d’uso gratuito; chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali; segreteria telefonica;

app IlliadBox connect per una gestione smart della tua offerta.

Prestazioni elevate sono assicurate grazie a questa Fibra. Possono cambiare solo in base alla zona in cui vivi e alla tecnologia raggiunta a casa tua. Stiamo comunque parlando di un massimo di 5 Gbps in download. Niente male vero?