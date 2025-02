Iliad TOP 250: l’offerta 5G con 250 GB a meno di 10 euro

Iliad ha introdotto una nuova proposta che sta già facendo parlare di sé: TOP 250, un’offerta mobile pensata per chi cerca tanti GB, un prezzo chiaro e nessuna rimodulazione. Con 250 GB in 5G e minuti e SMS illimitati, questa tariffa si distingue per la sua convenienza e per l’assenza di vincoli.

TOP 250 è la soluzione perfetta per chi vuole navigare senza limiti, guardare contenuti in streaming e utilizzare le app preferite senza preoccuparsi del consumo dati. A 9,99€ al mese, offre un pacchetto completo che garantisce connessione ultraveloce e zero costi nascosti. Per attivarla basta andare sul sito di Iliad.

Cosa offre Iliad Top 250

L’offerta di Iliad è stata lanciata da poche ore, ma è già una delle più interessanti sul mercato. In sintesi, offre:

250 Giga in 5G per navigare alla massima velocità;

per navigare alla massima velocità; Minuti e SMS illimitati in Italia e nei Paesi dell’UE;

in Italia e nei Paesi dell’UE; 13 Giga dedicati al roaming UE ;

; Chiamate illimitate verso oltre 60 Paesi , tra cui USA, Regno Unito, Australia e Canada;

verso oltre , tra cui USA, Regno Unito, Australia e Canada; Servizi inclusi gratuitamente come hotspot, VoLTE, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero.

Grazie alla funzione hotspot, è possibile condividere la connessione con altri dispositivi, mentre la tecnologia VoLTE assicura chiamate di alta qualità su rete 4G senza interruzioni di navigazione.

L’offerta Iliad TOP 250 può essere attivata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore e prevede un costo di attivazione una tantum di 9,99€. Il canone mensile rimane fisso nel tempo, senza aumenti o sorprese.