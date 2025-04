Iliad Top 250 Plus è l'offerta definitiva: 250 GB e tutto illimitato a 9,99€/mese

In questo momento, se vuoi fare il pieno di GB, è difficile trovare un’offerta più conveniente di Iliad Top 250 Plus. Questa promozione, rivolta sia a chi effettua la portabilità del numero sia ai nuovi numeri, prevede 250 GB in 5G con minuti ed SMS illimitati al prezzo di 9,99€ al mese per sempre.

“Per sempre” è una promessa di Iliad: le offerte non cambieranno mai nel tempo. Inoltre, l’operatore garantisce zero vincoli e nessun costo nascosto, oltre alla presenza di una serie di servizi inclusi gratuiti. L’attivazione, semplice e veloce, costa 9,99€. Per attivare Iliad Top 250 Plus non devi fare altro che andare sul sito di Iliad.

Tutti i vantaggi di Iliad Top 250 Plus

I GB dell’offerta Iliad Top 250 Plus sono intesi in 5G laddove il dispositivo sia compatibile e l’area coperta dalla rete 5G Iliad. Altrimenti, si passa al 4G o 4G+. Una volta superati i 250 GB, previo espresso consenso, continuerai a navigare a 0,90€/100 MB. Oltre a quanto specificato sopra, Iliad include anche ben 25 GB extra in roaming da utilizzare in Europa. E poi hai anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Inclusi nell’offerta Iliad Top 250 Plus ci sono i seguenti servizi gratuiti:

Mi richiami ;

; Hotspot ;

; Nessuno scatto alla risposta ;

; Controllo credito residuo ;

; Segreteria telefonica ;

; Portabilità del numero ;

; Tecnologia VoLTE.

Lo ribadiamo: si tratta di una promozione veramente eccezionale. Per approfittarne basta andare sul sito di Iliad e attivare la SIM direttamente online, che ti arriverà poi a casa all’indirizzo di spedizione che fornirai in fase di acquisto. La portabilità del numero è gratuita ed avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data di attivazione della SIM.