Illimity: il conto deposito per i tuoi risparmi con un tasso del 5,75%

Il conto deposito Illimity è in promozione per i piani di vincolo da 36, 48 e 60 mesi, offrendo un tasso di maturazione del 5,75%. Si tratta di un conto deposito competitivo, sicuro, flessibile e veloce, che può essere richiesto interamente in rete e gestito tramite PC o smartphone.

Banca Illimity è una realtà che basa le sue attività interamente sulla rete. Offre prodotti al 100% digitali, che è possibile gestire dai dispositivi e si pone come obiettivo quello di fornire dei prodotti con cui soddisfare specifiche esigenze di mercato. Uno di questi è proprio il conto deposito.

L’offerta conto deposito Illimity per i vostri risparmi

Il conto deposito Illimity offre tassi del 5,75% sui risparmi non svincolabili. Aderendo al fondo interbancario di tutela dei depositi, garantisce il massimo della sicurezza sui vostri fondi. Scegliete voi la tipologia e la durata del conto deposito a seconda delle vostre esigenze. Sono disponibili periodi da 6 a 60 mesi. Per beneficiare del tasso più elevato è possibile selezionare 36, 48 o 60 mesi di vincolo con imposta di bollo al carico del cliente.

Aprire un conto deposito Illimity è molto semplice. Recandovi nella pagina dedicata, vi basterà fare clic sul tasto “Apri conto Illimity” e inserire la vostra email, per scegliere in seguito il piano Premium. Una volta attivo il profilo, scegliete la durata del vincolo nell’area privata, da PC o smartphone. Gli interessi sulle somme depositate verranno accreditati sul conto ogni anno o a fine vincolo, in base al piano da voi scelto.

Prima di attivare un piano deposito potete anche simularne il rendimento attraverso lo strumento che trovate nel sito, in modo da avere un’idea dei fondi maturati con il vincolo scelto. Il conto deposito è attivabile in maniera totalmente gratuita e non ha alcun tipo di spesa extra.

In alternativa, il conto è anche disponibile in piani svincolabili, con un tasso di rendimento massimo del 5% sempre scegliendo i periodi da 36, 48 e 60 mesi.

