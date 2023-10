iMac: nuovo modello da 24 pollici con M3 nel 2024

Con ogni probabilità la nuova Apple Pencil con USB-C che è stata da poco presentata sarà l’ultima delle novità annunciate dal colosso di Cupertino per questo 2023 che sta per volgere al termine. Nel 2024, però, verrà proposto un nuovo iMac da 24 pollici con chip M3.

iMac: nuovo modello da 24 pollici con chip M3 in arrivo

Non si tratta di una comunicazione ufficiale data ad Apple, sia ben chiaro, ma di un’indiscrezione riferita dall’autorevole analista Ming-Chi Kuo. Sulla falsariga di quanto sostenuto anche da Mark Gurman di Bloomberg nei giorni addietro, Kuo sostiene per l’appunto che l’azienda della “mela morsicata” rilascerà un nuovo computer desktop con le caratteristiche di cui sopra nei primi mesi dell’anno venturo.

In merito ai processori, sebbene Kuo non ne abbia parlato in maniera esplicita, si dovrebbe trattare dei prossimi M3, con GPU a 8 core e GPU a 10 core. I processori M3 saranno realizzati con un processo produttivo a 3 nm che dovrebbe garantire notevoli miglioramenti in fatto di prestazioni ed efficienza rispetto a quanto proposto sino a questo momento.

Bisognerà probabilmente attendere un ulteriore anno, invece, per vedere un iMac avente una diagonale ancora maggiore. Sempre a detta di Kuo, infatti, nel 2025 verrà lanciato un iMac di fascia alta con display mini-LED da 32 pollici.

L’analista non lo specifica espressamente, ma questo iMac con schermo più grande potrebbe in realtà essere classificato come ‌iMac‌ Pro, in sostituzione del modello del 2017 di cui l’azienda della “mela morsicata” ha interrotto la produzione due anni fa e che molti utenti stanno aspettando con fervore.