Imbattibile Kena Mobile con questa offerta a prezzo basso e tanti Giga

Un’offerta a prezzo basso da parte di Kena Mobile per sbaragliare la concorrenza degli altri MVNO, meglio conosciuti come operatori virtuali.

Di che offerta parliamo? Di una veramente imbattibile e a cui rinunciare risulta essere veramente difficile.

Ma l’operatore non si ferma certo qui, perché nella sua pagina ufficiale a questo link ci sono altre offerte con piani tariffari veramente completi.

Non stiamo parlando soltanto di portabilità del numero, ma anche di nuove numerazioni a favore di qualsiasi utente che voglia approfittare delle offerte.

L’offerta a prezzo basso di Kena Mobile

Qual è questa offerta a prezzo basso di Kena Mobile? Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri mobili e 1 GB di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 4,99 euro. Conveniente, vero?

Questa offerta con la portabilità del numero è per coloro che provengono da Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, COOP, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Può essere attivata per una nuova numerazione. Per accedere a questa offerta, basta accedere QUI, cliccare nel menu in alto su Offerte e Tariffe e a destra su ACQUISTA.

Il numero di giga con questa offerta è molto limitato, poiché è stata pensata esclusivamente per chi usa il telefono soltanto per chiamare e inviare SMS.

Invece, per coloro che usano il telefono per navigare spesso in mobilità, ci sono altri piani tariffari disponibili, di cui uno davvero conveniente a livello economico.

Si tratta di Kena a 6,99 euro al mese, con cui si ottengono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri mobili e 130 GB di traffico dati in 4G.

Il costo di attivazione a 4,99 euro è azzerato, così come quello per la spedizione della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.