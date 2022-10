iMessage: su Android avrebbe soffocato l'innovazione

Uno dei principali punti di forza dell’ecosistema Apple è iMessage, in particolar modo in quei mercati in cui il servizio di messaggistica in questione viene preferito a WhatsApp, Telegram e altre soluzioni della concorrenza. Al riguardo, è ormai da tempo che Google si batte per fare in modo che iMessage possa sbarcare pure sui dispositivi Android e quindi che il gruppo di Cupertino possa abbandonare il suo standard chiuso in favore di uno aperto, ma Apple continua a restare ferma sulle sue convinzioni e difficilmente le cose potranno cambiare in futuro. L’arrivo di iMessage su Android significherebbe infatti soffocare l’innovazione, a detta di Craig Federighi.

iMessage: su Android non avrebbe permesso l’innovazione

In una recente intervista rilasciata a Joanna Stern del Wall Street Journal, infatti, il Vice presidente senior del reparto ingegneria del software di Apple ha affermato che la decisione di non portare iMessage su Android è stata presa proprio per le ragioni di cui sopra.

Più precisamente, a detta di Craig Federighi uno dei principali capisaldi di iMessage è proprio il fatto che non si tratta di un’applicazione di massa, cosa che invece si sarebbe verificata qualora Apple avesse deciso di espandere la sua soluzione ad altri sistemi operativi.

Inoltre, sempre a dire di Craig Federighi, Apple non ha mai avuto a sua disposizione un servizio così innovativo da giustificare la sua diffusione altrove, motivo per cui l’azienda della “mela morsicata” ha preferito continuare a concentrarsi sulle poche novità che aveva intenzione di implementare per i suoi utenti, senza doversi occupare d’altro.