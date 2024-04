Impara a gestire le tue finanze con il corso di Domestika per freelancer e piccoli business

Freelance o piccolo imprenditore? Sai quindi quanto è importante gestire le tue finanze in modo efficace. Nel mondo frenetico di oggi, poi, destreggiarsi tra entrate variabili, spese impreviste e tasse può diventare un vero incubo. Ma non temere! C’è una soluzione: il corso di Domestika “Gestione finanziaria per creativi freelance e piccoli business”.

Creato da Clare Seal, famosa esperta di benessere finanziario, questo corso ti fornirà gli strumenti e le strategie di cui hai bisogno per prendere il controllo del tuo denaro. Attraverso 14 lezioni coinvolgenti e 13 download pratici, imparerai a:

Definire obiettivi finanziari realistici e raggiungibili.

Pianificare il tuo reddito e gestire le fluttuazioni.

e gestire le fluttuazioni. Creare un budget personalizzato che equilibri spese personali e lavorative.

Sviluppare sane abitudini finanziarie per il tuo business.

Ottenere stabilità e sicurezza economica.

Corso di Domestika per imparare a gestire le tue finanze

Non solo teoria: il corso di Clare Seal si basa su un approccio pratico. Imparerai a utilizzare un toolkit digitale personalizzabile, composto da planner per obiettivi, entrate, budget e routine. Questo strumento ti aiuterà a mettere in pratica le tue nuove conoscenze.

Che tu sia un grafico freelance o un artigiano, questo corso è perfetto per te. Se vuoi finalmente liberarti dallo stress finanziario e raggiungere il successo nella tua attività, non perdere questa opportunità!

Iscriviti ora al corso di Domestika “Gestione finanziaria per creativi freelance e piccoli business” e inizia a costruire il tuo futuro finanziario!

Approfitta dell’offerta speciale: per un tempo limitato, ottieni uno sconto del 90% sul prezzo del corso, che ti viene a costare soltanto 5,99 euro. Non aspettare oltre: impara a gestire le tue finanze, inizia oggi stesso!