Impara fino a 41 lingue con il Black Friday Mondly: risparmia il 95%

Se hai sempre desiderato imparare nuove lingue, il Black Friday è il momento perfetto per dare il via al tuo percorso linguistico con Mondly, un’app amata con oltre 110 milioni di download.

Questa piattaforma innovativa offre un approccio unico, con esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, rendendo l’apprendimento un’esperienza coinvolgente e efficace.

Con 41 lingue disponibili, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, arabo e persino lingue morte come il latino, Mondly si adatta alle tue esigenze linguistiche.

I piani di abbonamento di Mondly scontati per il Black Friday

La varietà di piani in abbonamento include l’opzione mensile a 9,99 euro per imparare una sola lingua e il piano annuale a 47,99 euro che si concentra anch’esso su una lingua specifica.

Tuttavia, l’offerta imperdibile è il piano a vita, con uno straordinario megasconto del 95%. Durante il Black Friday, puoi accedere a tutte le lingue e ai servizi di Mondly pagando solo 99,99 euro. Un investimento per un accesso illimitato e duraturo.

L’approccio di Mondly è incentrato sulla semplicità, concentrandosi su frasi di uso comune per farti partecipare alle conversazioni in tempi rapidi. Grazie all’ascolto di voci madrelingua, acquisirai un accento naturale e una pronuncia impeccabile. Gli esercizi includono conversazioni con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata, arricchendo la tua esperienza di apprendimento.

Con oltre 50 argomenti preparatori, 41 conversazioni reali, 36 costruttori di vocabolari e più di 1000 combinazioni di lingue, Mondly offre un approccio completo e personalizzato. Sfrutta le oltre 250 lezioni giornaliere veloci per un apprendimento costante.

Non perdere l’occasione di imparare nuove lingue divertendoti e migliorando costantemente il tuo livello. Prova la versione gratuita di Mondly e decidi se abbonarti, ma affrettati: l’offerta del Black Friday è ancora disponibile solo per poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.