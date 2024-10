Impara non una ma ben 41 lingue straniere con meno di 100€

Imparare una nuova lingua al giorno d’oggi è più semplice che in passato. Grazie ai passi in avanti compiuti in ambito tecnologico, infatti, i corsi che prima richiedevano la presenza fissa in aula sono ormai superati da app di apprendimento tanto efficaci quanto convenienti.

Una di queste è Mondly, piattaforma online che grazie al suo innovativo metodo di studio ha rivoluzionato il modo di imparare le lingue straniere. In questi giorni è possibile acquistare il piano a vita di Mondly al prezzo promozionale di 99,99 euro, per effetto di un maxi sconto del 95%. Il piano a vita offre la possibilità di imparare non una, ma ben 41 nuove lingue.

Imparare fino a 41 lingue con l’app Mondly

Tra le lingue che è possibile imparare con Mondly vi sono l’inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, il giapponese, il coreano e il turco. In aggiunta a queste possiamo menzionare anche l’arabo, il portoghese, l’ebraico, l’olandese e l’afrikaans.

Perché Mondly è l’app di riferimento per imparare una nuova lingua stando comodamente a casa? Il segreto del successo globale dell’applicazione ha per oggetto il metodo di studio rivoluzionario rispetto a quelle che erano le abitudini del recente passato.

Metodo di studio che basa il proprio focus non più sulle singole parole, come ancora oggi si fa a scuola o nei corsi tradizionali in presenza, ma sulle frasi di uso comune. Questo permette agli utenti di memorizzare le parole più usate molto velocemente, e prendere parte a vere e proprie conversazioni nel giro di pochi minuti.

Il piano a vita di Mondly è in promozione al prezzo scontato di 99,99 euro. Il pagamento è richiesto una sola volta, non vi sono costi mensili o extra da sostenere.