Impara non una ma fino a 41 a lingue con Mondly

Inglese, spagnolo, francese, tedesco, ma anche russo, giapponese, coreano, cinese e turco. Sono alcune delle 41 lingue che si possono imparare con il piano a vita di Mondly, premiata come App dell’anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, con più di 110 milioni di download a certificarne la popolarità tra gli utenti di tutto il mondo.

Si distingue dalle altre app analoghe per il suo rivoluzionario metodo di apprendimento, incentrato su lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi sulla conversazione, con l’obiettivo di farti parlare come un madrelingua. In queste ore il piano a vita è in offerta a 99,99 euro invece di 1.999,99 euro, grazie al maxi sconto del 95%. La promozione resterà valida fino alla mezzanotte di oggi.

Come imparare fino a 41 lingue con Mondly

Per imparare fino a 41 lingue con Mondly è sufficiente attivare il piano 41 Lingue: un solo acquisto per lezioni a vita su 41 lingue straniere. Oltre a quelle citate all’inizio vi sono anche l’arabo, il persiano, l’ebraico, il portoghese, il catalano, l’olandese, lo svedese, il norvegese, il danese, il finlandese, il lettone, il lituano, il greco, il rumeno, l’afrikaans, il croato, il polacco, il bulgaro, il ceco, lo slovacco, l’ungherese, l’ucraino, il vietnamita, l’hindi, il bengalese, l’indonesiano, il tagalog e il thailandese.

Tra i principali punti di forza di Mondly si annoverano anche gli esercizi basati non più sulle singole parole, ma su frasi di uso comune. In questo modo gli studenti memorizzeranno le parole più usate, cominciando a prendere parte a conversazioni reali con madrelingua professionisti in pochi minuti. L’aiuto dei madrelingue si rivelerà di grande importanza anche per avere accenti naturali e pronunce impeccabili.

Il piano a vita di Mondly è in promozione a 99,99 euro fino alle 23:59 di oggi, venerdì 7 giugno. Puoi aderire all’offerta tramite questa pagina del sito ufficiale Mondly o cliccando il bottone posizionato qui sotto.