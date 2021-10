Il lavoro continua ad essere in continua evoluzione e anche i professionisti affermati continuano ad aggiornarsi in modo concreto sulle nuove tecnologie. Oggi andiamo in quella direzione, segnalando uno sconto piuttosto corposo, del 75%, su un corso relativo allo Sviluppo Web Responsive fatto con HTLM e CSS.

Sulla piattaforma Domestika, molto affidabile, è presente un percorso completo con ben 31 lezioni e più di due ore di formazione per padroneggiare il responsive, ovvero l'adattamento automatico di ogni sito web al dispositivo che lo visualizza, per ottimizzare prestazioni, tempi di caricamento e di conseguenza anche il rendimento vero e proprio del sito.

Corso accessibile a tutti essendo per principianti e dunque anche se si parte dalle basi, è possibile imparare in modo autonomo e quando si ha tempo, essendo come sempre on demand. La piattaforma rilascia anche un regolare certificato una volta completato il corso, che volendo si potrà esibire in fase di colloquio o sul posto di lavoro.

Corso completo da professionisti

Si tratta di uno dei corsi più venduti della piattaforma, con più di 26000 allievi in questo momento e un docente che si occupa delle tematiche spiegate direttamente per lavoro essendo CEO di una web agency affermata sul suo territorio. Sulla pagina del corso troviamo tutte le informazioni sul percorso didattico e info sull'autore.

Comprendere queste competenze rende molto più competitivi sul mondo del lavoro anche se si cerca di specializzarsi in quanto il responsive è una delle cose più richieste attualmente anche da persone che hanno già un sito e che si sono rese conto della necessità di migliorarlo per la navigazione soprattutto da mobile.

In ultimo si va sul sicuro perchè oltre ad avere molti allievi il corso è recensito in forma positiva da più del 98% di coloro che hanno rilasciato un feedback, permettendo dunque di raggiungere il risultato di competenza richiesto anche condensato nelle ore di lezione registrate.