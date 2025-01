Impara una nuova lingua: con l'offerta di Babbel risparmi il 65%

Se in vista dell’inizio del 2025 stai valutando la possibilità di imparare una nuova lingua, ti segnaliamo l’ultima offerta di Babbel, che prevede un maxi sconto del 65% sul piano annuale e quello a vita. Se la scelta ricade sul piano di 12 mesi, si può ottenere uno sconto superiore a 160 euro, mentre qualora la scelta ricada sul piano a vita si parla di un risparmio di quasi 400 euro.

Con 15 milioni di abbonamenti venduti, un team di oltre 150 esperti in didattica e un tasso di soddisfazione superiore al 90%, Babbel è da considerarsi una delle app di apprendimento delle lingue straniere migliori al mondo.

L’offerta di Babbel per il nuovo anno

Ecco i prezzi legati all’offerta di Babbel per il nuovo anno appena cominciato:

1 mese di lezioni Babbel: 20,99 euro

3 mesi di lezioni Babbel in sconto del 20%: 15,99 euro al mese (47,97 euro invece di 59,96 euro addebitati ogni 3 mesi)

6 mesi di lezioni Babbel in sconto del 45%: 11,99 euro al mese (71,94 euro invece di 125,94 euro addebitati ogni 6 mesi)

12 mesi di lezioni Babbel in sconto del 65%: 7,39 euro al mese (88,68 euro invece di 251,88 euro addebitati ogni anno)

piano a vita Lifetime Babbel: 209,99 euro invece di 599,99 euro (65% di sconto)

Tutti i piani mensili e annuali prevedono l’accesso illimitato a tutte le lingue Babbel per l’intera durata del piano, più lezioni in-app, giochi, podcast e tanto altro. Il piano Lifetime invece propone l’accesso illimitato alle lezioni Babbel per sempre, lezioni, giochi e podcast in 14 lingue e un unico pagamento.

Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Babbel. Volendo, è inoltre possibile contare su una garanzia di rimborso di 20 giorni.