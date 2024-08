IMPERDIBILE a -170€: HP Chromebook 15a al suo minimo storico

HP Chromebook 15a è al prezzo minimo storico su Amazon. Tutto merito dell’offerta a tempo proposta oggi dall’e-commerce, su un laptop imperdibile a queste condizioni. Ideale per lo studio in vista del Back to School, ma anche per la produttività di base, la navigazione e lo streaming, è davvero un must have da mettere sulla scrivania.

HP Chromebook 15a: le specifiche del laptop

Il sistema operativo è ChromeOS di Google con accesso a Play Store per il download delle applicazioni Android. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla scheda completa per saperne di più.

Display da 15,6 pollici con superficie antiriflesso e risoluzione HD (1366×768 pixel);

processore Intel Celeron M4500 con chip grafico Intel UHD 600;

8 GB di RAM LPDDR4;

128 GB di memoria interna eMMC;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

webcam HD con microfono, altoparlanti;

due porte USB Type-C, una USB 3.0 Type-A e jack audio;

batteria con autonomia elevata e ricarica rapida Fast Charge.

Grazie all’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) che applica in automatico uno sconto di 170 euro rispetto al listino ufficiale, puoi acquistare il laptop HP Chromebook 15a nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 279 euro. La colorazione è Rose Gold.

Se lo metti subito nel carrello e confermi l’ordine entro poche ore, attiverà direttamente a casa tua in pochi giorni con la consegna gratuita. È venduto da Amazon, che si occupa anche della spedizione, senza passare da intermediari. Nelle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce ha ottenuto un voto medio superiore a 4/5 stelle.