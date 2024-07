Importare i dati da Fatture in Cloud alla Fatturazione Elettronica di Aruba: ora è più semplice!

Passare da Fatture in Cloud a Fatturazione Elettronica di Aruba può sembrare complicato, ma seguendo alcuni passaggi specifici, il procedimento si rivela assolutamente gestibile anche dai meno esperti. Ora peraltro è più semplice: basta prendere lo zip con tutti i dati scaricati dal pannello di Fatture in Cloud e caricarlo nel pannello Aruba importando contemporaneamente tutti i dati. Questa guida dettagliata fornisce tutte le informazioni necessarie per effettuare l’importazione correttamente.

Tutti i passaggi per importare i dati da Fatture in Cloud alla Fatturazione Elettronica di Aruba

Prima di iniziare, è fondamentale assicurarsi che tutti i dati di Fatture in Cloud siano aggiornati e completi. Questo include la verifica delle informazioni sulle fatture, i dati anagrafici dei clienti e le eventuali note o commenti associati. Una volta fatto questo, è possibile esportare i dati in un formato compatibile con Aruba. Per riuscirci è necessario collegarsi al proprio account di Fatture in Cloud e accedere alla sezione dedicata all’esportazione dei dati.

Scegli il periodo di interesse e seleziona le fatture da esportare. È consigliabile esportare i dati in blocchi gestibili per evitare sovraccarichi. Il consiglio è di optare per il formato XML, che è compatibile con il sistema di Fatturazione Elettronica di Aruba. Salva il file esportato sul proprio computer.

Ora puoi importare i dati in Fatturazione Elettronica di Aruba. Ecco i passaggi da seguire:

Fai login al tuo account.

Nel menu “Impostazioni” (icona dell’ingranaggio in alto), seleziona “Generali”.

Naviga su “ Importazione dati ” nella barra laterale sinistra.

” nella barra laterale sinistra. Clicca su “ Importa tutto ” da alla voce “Importa tutti i tuoi dati” da Fatture in Cloud. Se hai già un backup, carica il file .zip scaricato dal tuo profilo Fatture in Cloud. Assicurati che il file .zip non sia stato alterato per evitare errori. Deve essere in formato .zip, con un massimo di 1000 fatture, 1000 clienti e 1000 prodotti , e non deve superare i 30MB .

” da alla voce “Importa tutti i tuoi dati” da Fatture in Cloud. Se hai già un backup, carica il file .zip scaricato dal tuo profilo Fatture in Cloud. Assicurati che il file .zip non sia stato alterato per evitare errori. Deve essere in formato .zip, con , e . Utilizza il pulsante “Seleziona documento” oppure trascinalo nello spazio apposito per caricarlo. Il caricamento potrebbe richiedere del tempo.

I dati nel file .zip verranno suddivisi in quattro categorie: Fatture inviate, Fatture ricevute, Anagrafiche clienti e Anagrafiche prodotti e servizi. Tutti gli elementi saranno visualizzati in una tabella riepilogativa che mostra il numero di file presenti e quelli importabili.

Prima di salutarti, ti ricordiamo che è possibile provare la Fatturazione Elettronica di Aruba a soli 1 euro + IVA per 3 mesi.