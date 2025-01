In arrivo Grok 3 di xAI: prestazioni superiori a DeepSeek e GPT-4?

Grok 3, il prossimo modello di punta dell’azienda di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk, potrebbe essere più vicino al rilascio del previsto. Durante il weekend, alcuni utenti di X hanno avuto un assaggio delle sue capacità.

Alexey Shabanov, un reverse engineer, e altri utenti di X hanno dichiarato di aver avuto accesso a Grok 3 tramite l’app di X. Prima che l’accesso fosse revocato, sono riusciti a testare le capacità del modello con domande di ragionamento logico e richieste di codifica.

Gli utenti hanno riferito che Grok 3 ha risposto con successo a indovinelli complessi e ha generato codice HTML e JavaScript per un casinò con roulette, anche se con qualche imperfezione. Il chatbot di xAI ha anche risolto un indovinello che ha messo in difficoltà altri modelli AI come Gemini e GPT-4 (tranne DeepSeek R1), dimostrando il suo potenziale.

Shabanov afferma di aver fatto rivelare a Grok 3 il suo prompt di sistema, che sembra indicare esplicitamente Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti. Questo potrebbe essere un tentativo di correggere le allucinazioni politiche del modello.

Breaking 🚨 Grok 3 understands nuanced riddle that ALL of open ai models have failed to get right. The only other model to get this question right was Deepseek R1 🤯

Grok 3 is beating o1? Has @xai caught up this fast ? pic.twitter.com/WLSpM00qHK

— Chris (@chatgpt21) January 26, 2025