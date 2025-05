In arrivo iPhone con fotocamera da 200 MP?

Ormai da anni i produttori Android fanno a gara a chi ha più megapixel. Samsung, Xiaomi, Vivo. Tutti hanno messo sensori da 200 megapixel sui loro top di gamma. Il vantaggio è chiaro: più risoluzione significa foto che si possono ritagliare e ingrandire senza perdere qualità. Apple finora è rimasta a guardare, ma le cose potrebbero cambiare.

Gli iPhone potrebbero avere sensori da 200MP per la fotocamera

Secondo il leaker Digital Chat Station, Cupertino sta testando un sensore da 200 megapixel per i prossimi iPhone, probabilmente per la fotocamera principale. Se fosse vero, sarebbe una svolta. Finalmente lo zoom digitale diventerebbe molto più utilizzabile, forse abbastanza da far concorrenza ai teleobiettivi 3x o 5x dell’iPhone 16 Pro.

Samsung ad esempio, sui suoi sensori da 200MP utilizza la tecnologia “nona-binning”, che combina nove pixel in uno solo, così le foto vengono meglio anche se non c’è molta luce. Se Apple seguisse la stessa strada, gli iPhone potrebbero finalmente competere anche sui numeri, non solo sulla qualità generale.

Apple per ora ha scelto la strada della prudenza. Gli iPhone 16, anche i Pro, montano ancora un sensore principale da 48 megapixel. Lo zoom 2x è n semplice ritaglio dell’immagine originale, che però funziona bene grazie alla qualità del sensore.

La sfida dei megapixel

Però non è tutto oro quello che luccica. I sensori da 200 megapixel hanno un tallone d’Achille: tendono ad avere pixel più piccoli. Risultato? Catturano meno luce e le foto vengono peggio in condizioni di scarsa illuminazione. Senza contare che su molti Android con questi sensori si nota un fastidioso ritardo tra quando si preme il pulsante e quando la foto viene scattata.

Ma se Samsung, Xiaomi e gli altri sono riusciti a risolvere questi grattacapi, gli ingegneri di Apple dovrebbero farcela a occhi chiusi. E sarebbe il momento giusto. Un sensore del genere abbinato al nuovo iPhone 17 Air (che promette di essere sottilissimo) o magari a un futuro iPhone 18 senza la tacca del Face ID, potrebbe finalmente dare una scossa a una gamma che negli ultimi anni non ha fatto gridare al miracolo.

Appuntamento a settembre per vedere se Apple avrà davvero il coraggio di seguire questa strada.