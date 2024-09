In attesa di Nintendo Switch 2, modello OLED in sconto su eBay

In queste settimane si freme tanto per l’annuncio di Nintendo Switch 2, la generazione successiva della console più straordinaria è quasi in arrivo. Se, tuttavia, tu non riesci proprio ad aspettare puoi acquistare il modello OLED a soli 271,80 euro su eBay, basta usare il codice SETTEMBRE24.

Con 3 modalità di gioco, display migliorato e adatta per il gaming online, la console ha tutto quello che ti occorre per un’esperienza di gioco senza limiti. In più è disponibile nella colorazione classica: quella Blu e Rossa.

Straordinaria perché ti offre la possibilità di giocare da solo, in compagnia e in multiplayer online senza mai dover cambiare qualcosa. Portala sempre con te in modalità da viaggio o collegala alla televisione con la docking station compresa in confezione. Nella stessa trovi i Joy-Con, i laccetti e l’impugnatura per scegliere il comfort sempre e comunque.

Novità di questo modello sono il display OLED più grande della precedente versione e la porta LAN nel dock con la quale puoi collegare la console ad internet e avere prestazioni più performanti rispetto che al WiFi (che rimane).

64GB di memoria interna da espandere a piacere grazie alle MicroSD (ora in offerta su Amazon la SanDisk 128GB a 21,21 euro), possibilità di gaming infinito e tanti titoli in esclusiva già presenti sul mercato. Con ciò che ricevi all’acquisto puoi giocare fin da subito a tante opzioni sia da solo che in coppia grazie ai due Joy-Con. Se conosci qualcuno con la Nintendo Switch puoi attivare il wireless locale e collegarti fino a 8 console diverse per un’esperienza senza pari.

La promozione su eBay

Con lo sconto in corso su eBay hai due chance di risparmio. La Nintendo Switch OLED è in promozione con un ribasso del 14% ma utilizzando il codice SETTEMBRE24 il prezzo crolla di altri 30 euro. Con un risparmio totale di 70 euro acquisti la console con tutti i suoi accessori ad appena 271,80 euro.

Le spedizioni sono rapide e gratuite. Il venditore ha un feedback positivo del 99,4% e puoi pagare con PayPal.