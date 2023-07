In scadenza la promo 75% di Internxt: abbonati subito!

Durante la stagione dei saldi estivi, anche i servizi cloud sono spesso inseriti in importanti promozioni. Tra questi è presente l’ultima offerta di Internxt, che presenta un significativo sconto del 75% sul loro piano da 2 TB. L’unico inconveniente è che è in scadenza.

Ciò vuol dire che devi abbonarti ORA per evitare di perdere questa straordinaria possibilità.

Il piano Internxt da 2 TB è in scadenza: ecco i dettagli

Uno degli aspetti più intriganti di questo particolare servizio di cloud storage è il suo impegno nell’incorporare il feedback dei clienti.

In particolare, offre la possibilità di creare un piano utilizzando un account completamente anonimo.

I servizi di Internxt utilizzano la crittografia a conoscenza zero, il che significa che mantieni la proprietà esclusiva dei tuoi dati.

I file sono sia crittografati che frammentati e richiedono una password per l’accesso. Inoltre, l’inclusione dell’autenticazione a 2 fattori aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, assicurando che solo tu possa accedere al tuo spazio cloud.

Oltre all’opzione a prezzo ridotto, è disponibile anche un abbonamento gratuito che garantisce l’accesso a 10 Giga di spazio di archiviazione.

Per soli 10,68 euro all’anno, puoi ottenere 20 GB di spazio di archiviazione o, per 41,88 euro, Internxt offre ben 200 GB.

Attualmente, come detto in precedenza, esiste la possibilità di beneficiare di un significativo sconto del 75% sul piano di abbonamento annuale, consentendo l’acquisizione di 2 TB di storage per i file personali.

Questo particolare servizio cloud si distingue come una delle opzioni più sicure e accattivanti nel settore del cloud storage.

Il processo di attivazione di un account è incredibilmente semplice e garantisce il completo anonimato. Inoltre, tutte le transazioni sono garantite per essere sicure al 100%.

Un ulteriore vantaggio è sicuramente la formula che ti garantisce la possibilità di chiedere un rimborso entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio.

Quindi perché aspettare ulteriormente? La promo è in scadenza, quindi devi cliccare sul link qui sotto e abbonarti subito!

