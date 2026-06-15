Un incendio nucleare è quasi diventato la Chernobyl del Regno Unito

Prima ancora dei disastri nucleari di cui siamo a conoscenza, il 10 ottobre 1057 i tecnici del complesso dei reattori di Windscale, una raffineria di plutonio poco conosciuta, hanno scoperto un incendio che divampava nel cuore di uno dei reattori che è quasi diventato la Chernobyl del Regno Unito. Questo incendio ha così sprigionato nubi di iodio-131 e polonio-210 che si sono diffuse in tutta la campagna inglese.

Ciò che ha scongiurato la morte di numerose persone, catturando il 95% di questi elementi radioattivi, è stato un filtro per la ciminiera installato anni prima. Altrimenti, oggi staremmo ancora “contando” i morti, come uno dei disastri nucleari peggiori della storia. A questo filtro si è aggiunta anche la prontezza di riflessi necessaria per spendere l’incendio.

L’incendio di Windscale potrebbe essere stato responsabile di circa duecento decessi nei decenni dopo l’incidente, principalmente per tumori alla tiroide causati dallo iodio radioattivo e cancro ai polmoni indotto dal polonio.

Tuohy alla commissione d’inchiesta Penney durante la successiva indagine sull’incendio di Windscale, aveva dichiarato: “Eravamo sinceramente spaventati dall’acqua perché non sapevamo se ci sarebbe stata un’esplosione o meno“. Infatti, fu Tom Tuohy, vice direttore generale della Windscale, che la mattina dell’11 ottobre spense le fiamme con l’acqua. Un gesto “eroico” perché c’era il reale rischio che il metallo fuso a contatto con l’acqua ossidasse e provocasse un’esplosione.

L’incendio nucleare diventato quasi la Chernobyl del Regno Unito in gran parte insabbiato

Al momento del fatto e negli anni successivi il governo britannico ha in gran parte insabbiato il disastro. La notizia completa dell’incendio nucleare che stava per diventare la Chernobyl del Regno Unito non doveva fare il giro del mondo. La maggior parte dei fatti, soprattutto i rischi elevati che questo avrebbe potuto provocare, avrebbero dovuto restare “segreti”.

Windscale fu teatro del primo incidente nucleare di rilevanza pubblica, nonché il più grave nella storia dell’Europa occidentale. Oggi il sito è stato rinominato Sellafield ma rimane una delle aree con la più alta contaminazione radioattiva al mondo.

Nonostante ciò, il governo aveva subito vietato la vendita del latte prodotto entro un raggio di 200 miglia dal sito, con la paura che le mucche nei pascoli limitrofi le centrali di Windscale potessero essere state esposte a livelli pericolosi di iodio. Trent’anni dopo, l’indagine sul disastro fu completamente portata alla luce decretando così il peggior disastro nucleare del Regno Unito, prima di Chernobyl.