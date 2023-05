Incogni cancella ogni dato dal Web al 50% di sconto: approfitta ora

Con l’utilizzo di Incogni puoi sfruttare un sistema pratico e rapido che cancella ogni dato dal Web in modo sicuro. Tutte le tue informazioni personali online saranno, quindi, eliminate.

Questa è un’opportunità unica per perfezionare la tua privacy online e, se agisci ora, puoi approfittare di una promozione che prevede lo sconto del 50% sull’abbonamento.

Non perdere l’opportunità di eliminare in modo selettivo le informazioni sensibili e salvaguardare la tua identità digitale.

Surfshark, società rinomata per la sua dedizione a fornire un servizio VPN di alta qualità che migliora la privacy degli utenti, offre Incogni come soluzione.

Questo servizio ti consente di rimuovere i tuoi dati personali direttamente dai database dei data broker in pochi secondi. Come? Agendo per tuo conto, Incogni contatta i data broker presenti nel suo database.

Il numero di entità che Incogni tratta ammonta a circa 146. Il processo è semplice: il software richiede che tutti i dati personali vengano cancellati secondo le sue istruzioni.

Ciò che contraddistingue questo servizio sono i follow-up occasionali effettuati per garantire il rispetto delle richieste. È un buon affare, non trovi? Agisci ora e salvaguarda la tua identità digitale e fisica senza indugio.

Cancella ogni dato dal Web con Incogni

L’utilizzo di Incogni è un processo semplice, rapido e intuitivo. Una volta attivato correttamente, il suo sistema cancella ogni dato dal Web indirettamente, contattando le persone che sovrintendono al blocco dei tuoi dati.

Per cominciare, attiva il tuo acquisto ad una tariffa scontata del 50%. Puoi registrarti inserendo il tuo indirizzo email e una password sicura per accedere alla tua area riservata.

Per completare il processo di registrazione e attivazione, segui semplicemente le istruzioni video passo dopo passo.

Inserisci le informazioni necessarie, tra cui il tuo nome completo, indirizzo, città e provincia. Dopo aver confermato tutte le informazioni, puoi attivare il tuo account e iniziare a utilizzare la navigazione in incognito con fiducia. Affidati a chi dà la priorità alla tua privacy.

