Incogni: ecco come questo potente tool cancella i dati dal web

In un mondo dove le cyber-minacce sono molto comuni, avere un potente tool di sicurezza è diventato essenziale. Per chi cerca una soluzione efficace e non troppo costosa, l’offerta di Incogni sembra proprio quella giusta. Al costo di 5,99 euro al mese contro i soliti 11,98 euro (sconto del 50%), questa promozione vale davvero l’investimento.

Potente tool: protezione in tempo reale a un prezzo imperdibile

Come funziona Incogni? Una volta sottoscritto l’abbonamento, l’utente deve indicare i dati personali che desidera cancellare dal web. Fatto questo, lo strumento inizierà a contattare i data broker chiedendo loro di eliminare tali dati dai loro database. Se dovessero rifiutarsi, Incogni si interfaccia con le associazioni che tutelano la privacy dei consumatori per costringerli a farlo. Il suo lavoro non termina qui, perché continuerà a monitorare con molta attenzione per evitare che i dati finiscano nuovamente nei database dei data broker.

Per quanto riguarda l’installazione di Incogni, è piuttosto semplice. Perfino il più ignorante in tecnologia chi riuscirebbe. Il suo lavoro avviene silenziosamente in background, senza rallentare il dispositivo. Una volta terminato il lavoro, niente più chiamate spam o email indesiderate nella posta elettronica.

Parlando di interfaccia, è molto user-friendly, quindi chiunque può navigarla senza particolari problemi. Gli aggiornamenti automatici assicurano che lo strumento rimanga sempre sul pezzo nella difesa dei dati personali degli utenti.

Al di là del prezzo conveniente, Incogni è un investimento per chiunque si sia stancato di vedere i propri dati alla mercé dei call center. Proteggere i dati personali significa proteggere la propria identità digitale. Insomma, questo potente tool è quello che ci vuole per vivere senza più le chiamate spam che arrivano a qualsiasi ora del giorno.