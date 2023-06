Incogni per eliminare i dati personali da Internet: usalo subito

Ti ritrovi a pensare se sia possibile eliminare i dati personali da Internet? La risposta è affermativa, ma è fondamentale disporre di risorse specifiche per accelerare le complesse procedure richieste in tale processo.

Senza l’ausilio di tali strumenti, la rimozione dei tuoi dati richiederebbe ore del tuo tempo. Ecco perché Incogni è la scelta ottimale se desideri proteggere la tua privacy eliminando le informazioni personali da Internet.

Come Incogni elimina i tuoi dati personali da Internet

Il funzionamento di Incogni è un processo che comporta l’eliminazione di informazioni personali dal web.

Questo non è limitato a determinati tipi di data broker, poiché si occupa di rimuovere i dati da tutte le fonti.

È comune per questi broker utilizzare le informazioni personali senza il consenso esplicito, una pratica che Incogni mira a eliminare.

È possibile testare le funzionalità di Incogni.

La presente offerta consente di acquistare Incogni a 6,49 euro al mese, per un anno di servizio a 77,88 euro. In un’altra opzione, puoi optare per un abbonamento mensile a partire da 12,99 euro.

Risparmiando il 50%, potrai acquisire uno strumento che non solo ti consente di rimuovere le tue informazioni personali da Internet, ma anche di:

impedire l’esposizione dei dati personali da Internet per limitarne l’accesso pubblico.

per limitarne l’accesso pubblico. ridurre al minimo la possibilità di furto di identità .

. assicurarti che le tue informazioni personali non vengano vendute.

Sappi che l’obiettivo di Incogni è aiutare gli utenti a recuperare la privacy dei propri dati personali, che sta diventando sempre più vulnerabile.

Non sorprende che i data broker raccolgano le tue informazioni personali e poi le trasmettono ad altre organizzazioni senza il tuo pieno consenso.

È importante ricordare che con una piccola somma di denaro puoi finalmente salvaguardare la tua privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.