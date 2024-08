Incogni risolve il problema delle chiamate spam, per sempre

Tutti siamo costantemente “perseguitati” da chiamate spam e messaggi di posta truffa. Chi non si è mai ritrovato a rispondere a una telefonata sperando fosse importante, solo per scoprire che si trattava dell’ennesimo operatore di telemarketing? Aggiungiamo il rischio per la privacy ed ecco spiegato il fastidio giornaliero che ci assilla. Per fortuna, esiste un tool che risolve il problema per sempre: Incogni.

Incogni e il problema delle chiamate spam: come funziona?

La raccolta e la vendita dei dati personali sono pratiche più comuni di quanto si possa immaginare. I data broker non si limitano a raccogliere i tuoi dati, ma creano veri e propri “profili ombra” che includono ogni dettaglio della tua vita, passata e presente. Questi profili vengono poi venduti ad aziende, truffatori, inserzionisti e perfino alle autorità governative, aumentando il rischio di furti d’identità e violazioni della privacy.

Il funzionamento di Incogni è tanto semplice quanto efficace. Dopo aver creato l’account e inserito le informazioni personali che desideri rimuovere, il tool inizia il suo lavoro. Con la tua autorizzazione, il team si occupa di monitorare e gestire la rimozione dei tuoi dati personali dai data broker. Al contempo, tu puoi rilassarti mentre a piazza pulita dei tuoi dati dai server.

Incogni offre due opzioni di abbonamento: Piano Annuale scontato del 50% (costo €6,99 al mese), fatturato annualmente a €83,88, e Piano Mensile a €13,98 al mese. Entrambi i piani includono la garanzia di rimborso entro 30 giorni, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento. Incogni garantisce pagamenti crittografati e sicuri, e il servizio è disponibile per i residenti di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Svizzera e Canada.

Mettendo fine una volta per tutte al problema delle chiamate spam, questo tool è la soluzione definitiva per chi desidera una privacy davvero inviolabile.