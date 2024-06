Incogni: sconto del 50% per cancellare tutti i dati dal web

Sconto del 50% per proteggere i tuoi dati e dormire sonni tranquilli: troppo bello per essere vero? Assolutamente no! L’offerta arriva da Incogni, che promette di ripulire il web dalle tue informazioni personali. È all’altezza delle sue promesse, te lo garantiamo.

Proteggere la privacy online è ormai la preoccupazione numero uno degli utenti. Tra truffe e attacchi informatici, navigare senza rischi sta diventando sempre più complicato.

Cancellare i dati personali sparsi per il web potrebbe essere la via migliore per evitare spiacevoli intrusioni. È ciò che fa Incogni. Ma come funziona esattamente?

Sconto del 50% su Incogni: proteggi i tuoi dati con un servizio affidabile

Di fronte alle minacce informatiche sempre più frequenti e tecnologiche, Incogni propone un rimedio che pochi conoscono: la cancellazione totale dei dati personali dai server online. Non un miracolo tecnologico, ma un modus operandi risolutivo. Il metodo usato è semplice quanto efficace: Incogni contatta le aziende che gestiscono i dati online, i famosi data broker, e richiede la rimozione delle informazioni non autorizzate.

Quanto costa l’abbonamento mensile? Soltanto 11,98 euro. Aspetta, però, perché il piano annuale conviene di più perché costa la metà: 5,99 euro al mese. Chi avrebbe mai pensato che proteggersi dagli hacker potesse essere così economico?

Grazie a Incogni, il web potrebbe diventare un posto meno pericoloso, un’oasi di tranquillità lontana dalle grinfie degli hacker. Dopo aver attivato uno degli abbonamenti, dovrai semplicemente autorizzare la piattaforma a gestire la rimozione delle tue informazioni personali. Le tue segnalazioni saranno costantemente monitorate attraverso report periodici.

E c’è di più: Incogni offre la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” da esercitare entro 30 giorni dall’acquisto. Con i costi contenuti e la possibilità di ottenere lo sconto del 50%, questa è la soluzione smart per proteggere i tuoi dati online. Provala e scopri quanto sia facile sentirsi sicuri!