Indagine su cloud e AI: Microsoft è monopolista?

Le Big Tech statunitensi, spalleggiate dall’amministrazione Trump, accusano l’Europa di censura e sanzioni eccessivi per le violazione delle leggi digitali (Digital Markets Ac e Digital Sevrvices Act). Intanto anche la FTC (Federal Trade Commission) prosegue le indagini sulle aziende locali. Quella che riguarda l’offerta cloud e AI di Microsoft è ancora in corso e recentemente è stata accelerata.

Monopolio illegale di Microsoft?

L’indagine nei confronti di Microsoft è stata avviata a fine 2024. Con l’arrivo del nuovo Presidente degli Stati Uniti si ipotizzava una possibile “grazia”. Invece il procedimento continua e nel fine settimana sono state inviate specifiche richieste di informazioni ai concorrenti dell’azienda di Redmond.

La FTC vuole conoscere in dettaglio i termini di licenza imposti ai clienti. La commissione cerca le prove di clausole che impedirebbero di usare Windows, Office e altri servizi sulle piattaforme cloud dei concorrenti. In pratica, Microsoft ostacolerebbe il passaggio con vincoli contrattuali che rende economicamente non conveniente abbandonare Azure.

La FTC ha chiesto anche informazioni sull’integrazione dei software di identità, sicurezza e AI in altri prodotti, tra cui Windows e Office. Secondo la commissione, Microsoft avrebbe abusato della sua posizione dominante nel mercato del cloud computing per danneggiare la concorrenza. L’uso di tali pratiche sleali violerebbero la legge antitrust. La FTC deve riuscire a dimostrare le accuse.

Rispetto all’indagine iniziale verrà esaminata anche l’integrazione di Copilot in quasi tutti i servizi e software di Microsoft, oltre alla relazione commerciale con OpenAI.

La Commissione europea aveva avviato una simile indagine quasi tre anni fa. A settembre 2025 è arrivata anche la denuncia di Google, ma è stata successivamente ritirata perché è stato avviato un procedimento sulla base del Digital Markets Act. I risultati dovrebbero essere comunicati entro novembre 2026.