Indagine su Shein e Temu negli Stati Uniti?

Shein e Temu sono le due piattaforme di e-commerce più discusse del momento. La Commissione europea potrebbe avviare un’indagine per la violazione del Digital Services Act (al momento è stata inviata solo una richiesta di informazioni). Due commissari della Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti hanno chiesto l’avvio di un procedimento per verificare il rispetto della legge sulla sicurezza dei prodotti.

I prodotti venduti da Shein e Temu sono pericolosi?

Su Shein e Temu ci sono migliaia di prodotti a basso costo. Dato che sono esportati al di fuori della Cina devono rispettare le leggi vigenti in termini di sicurezza. In base ad un recente report di The Information, entrambe le piattaforme vedono prodotti pericolosi, soprattutto per i bambini, tra cui pigiami facilmente infiammabili e felpe con cappuccio che sono a rischio strangolamento.

Il report viene citato nella richiesta sottoscritta da due commissari della Consumer Product Safety Commission. Shein e Temu riescono ad aggirare molti controlli doganali perché il valore dei prodotti esportati è inferiore alla soglia minima. Ciò consente quindi di invadere gli Stati Uniti con prodotti di bassa qualità che possono rappresentare un pericolo.

Per questo motivo è probabile che in Europa venga rimossa l’esenzione dei dazi doganali per prodotti acquistati online e importati con prezzo inferiore a 150 euro. I due commissari hanno sollecitato l’avvio di un’indagine sulle due piattaforme.

Un portavoce di Shein ha dichiarato che l’azienda investe milioni di dollari per migliorare la sicurezza dei prodotti. Un portavoce di Temu ha invece dichiarato che tutti i venditori devono rispettare le leggi dei paesi in cui consegnano i prodotti.