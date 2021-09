Infinity+ regala 15 giorni per i problemi tecnici

Quasi contemporaneamente a DAZN, anche Mediaset ha comunicato che gli utenti riceveranno 15 giorni di visione gratuita, come rimborso per i problemi tecnici verificatesi il 14 settembre durante la trasmissione delle partite di Champions League su Infinity+. L'abbonamento verrà prolungato in maniera automatica.

Mediaset Infinity+ regala 15 giorni

Come segnalato da numerosi utenti, durante la trasmissione contemporanea delle partite Malmoe-Juventus e Villarreal-Atalanta sono apparsi schermi neri, fermi immagine e messaggi indecifrabili del tipo “Error: Playback-Exoplayer“. Mediaset ha successivamente risolto il problema (quasi certamente dovuto al sovraccarico delle CDN), promettendo 15 giorni gratis. Ieri sera sono iniziate ad arrivare le email che confermano il rimborso sotto forma di bonus.

Caro cliente, nonostante la scrupolosa preparazione tecnica in atto da settimane per assicurare la miglior visione, in occasione della trasmissione delle prime partite di Champions League, le strutture di Infinity+ hanno registrato comportamenti informatici anomali che hanno generato ad alcuni utenti difficoltà di accesso inaccettabili. Come annunciato immediatamente a valle del problema, omaggeremo tutti i nostri clienti che potrebbero aver sofferto di tali disagi con 15 giorni gratuiti di Infinity+. Al termine dell’attuale periodo di sottoscrizione, attiveremo sul tuo account un prodotto che ti garantirà la fruizione di 15 giorni di Infinity+ a costo 0. Potrai verificarlo direttamente nella tua AREA UTENTE nella sezione I TUOI PIANI, al termine della sottoscrizione già attiva. Scaduti i 15 giorni, ti verrà automaticamente ripristinato il piano attuale.

Infinity+ ha acquistato i diritti per la trasmissione di 121 partite di Champions League fino alla stagione 2023/2024. Per verificare se i problemi tecnici sono stati risolti definitivamente non resta che attendere le partite del 28-29 settembre.