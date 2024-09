Influencer attaccato dal suo cane robot lanciafamme (Video)

Qualche mese, sul mercato ha fatto la sua comparsa un cane robot come nessun altro: il Thermonator, un modello rivoluzionario dotato di lanciafiamme. Progettato dall’azienda americana Throwflame, questo robot unico nel suo genere è in grado di generare fiamme per oltre nove metri, viaggiando alla rispettabile velocità di 9,6 km/h. Grazie alle sue avanzate funzioni di guida e comunicazione, ha suscitato tanta curiosità quanto preoccupazione.

Cane robot lanciafiamme contro il suo “padrone” noto influencer

Il Thermonator non è solo una prodezza tecnologica, ma anche un oggetto potenzialmente pericoloso, non da ultimo per la sua capacità di sputare fuoco. Sebbene possa essere utilizzato in campi specifici come gli effetti speciali o la gestione del fuoco, la sua commercializzazione rimane altamente regolamentata. Recentemente, iShowSpeed, un influencer americano molto seguito sui social network, ha voluto testare questo robot in un modo a dir poco inaspettato e ha dato ai suoi follower una dimostrazione tanto divertente quanto impressionante.

iShowSpeed salta nella sua piscina per evitare il cane robot sputa fiamme…

Per chi non lo conoscesse, iShowSpeed è una stella nascente del web, famoso per i suoi video spesso imprevedibili. Questo americano ha conquistato un vasto pubblico grazie ai suoi streaming di videogiochi e ai video in cui si mette in situazioni stravaganti. Nel suo ultimo video ha deciso di mostrare il Thermonator, un cane robot che sta cercando di addestrare con semplici comandi. Quello che inizia come un semplice test si trasforma rapidamente in tragedia sfiorata…

La scena sicuramente strappa un sorriso, ma i dubbi sono tanti. Dopo aver fatto dare una zampata al robot, iShowSpeed gli chiede di abbaiare. Ma invece di rispondere abbaiando, appunto, il robot gli ha lanciato una fiamma, che l’influencer ha evitato per un pelo tuffandosi nella sua piscina. Anche in acqua non era al sicuro, perché il cane ha continuato a puntare al suo viso con una precisione sconcertante.

Alla fine, l’animale infuriato si calma e sembra entrare in modalità standby, permettendo al ragazzo e al suo assistente di disattivarlo. Il video dimostra che questi gadget tecnologici, per quanto affascinanti, possono essere pericolosi quanto sembrano e che i robot non sono ancora così intelligenti come le aziende vogliono far passare…