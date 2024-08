Informazioni sulle immagini in Circle to Search e Lens

Google ha annunciato che gli utenti possono leggere più informazioni sulle immagini mostrate con Circle to Search e Lens. L’azienda di Mountain View offre la nuova funzionalità in 40 lingue per garantire la massima trasparenza, soprattutto se l’immagine viene generata dall’intelligenza artificiale.

Come funziona “About this image”

Gli utenti possono verificare la fonte di un risultato di ricerca, cliccando sui tre puntini verticali accanto al link visualizzato. Verrà aperta una scheda laterale in cui ci sono varie informazioni, tra cui il link al sito ufficiale e la relativa pagina su Wikipedia (se disponibile). Una simile funzionalità è disponibile per le immagini in Google Immagini.

Google ha ora esteso “About this image” alle immagini mostrate con Circle to Search e Lens su Android. L’azienda californiana ha spiegato il funzionamento con alcuni esempi. Quando un amico invia un’immagine tramite Google Messaggi è possibile attivare Circle to Search (pressione prolungata sul pulsante Home o sulla barra di navigazione) e cercare informazioni tracciando un cerchio. Verranno quindi mostrati i risultati.

Usando Google Lens, accessibile dall’app Google, si ottiene un risultato simile analizzando l’immagine salvata. In entrambi i casi, toccando “About this image” è possibile trovare diverse informazioni: quali siti usano l’immagine, i metadati (ad esempio chi ha creato l’immagine) e il watermark digitale SynthID per le immagini generate dall’intelligenza artificiale.

Google Lens è disponibile su tutti gli smartphone Android e iOS. La funzionalità Circle to Search è al momento riservata ai Google Pixel e agli ultimi Samsung Galaxy. Sono supportate 40 lingue, tra cui l’italiano.